بالصور.."دمليج" تُكرّم أسرتى شهيدى الشرطة فى افتتاح مركز شباب بالمنوفية

أقامت اليوم قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية حفلا لتأبين شهيدين من شهداء الشرطة وهما سيد على بدر، الذى استشهد جراء انفجار مدرعة بشمال سيناء، ورضا أحمد القرفان، الذى استشهد فى أحداث ثورة يناير بمحافظة بور سعيد أثناء تأمين أقسام الشرطة.

جاء حفل التأبين بحضور العميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة منوف وسامى عصام مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز منوف وصلاح أيوب رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية رزين، بالإضافة إلى حضور المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما شهد الاحتفال عرضا للكاراتيه واللعب بالعصا ومباراة لقدامى اللاعبين بجميع قرى مركز منوف، وفى نهاية الحفل قام رئيس مجلس المدينة بتكريم أسر شهداء الشرطة، بالإضافة إلى تكريم أسرتى كل من أمين حواش منتصر ومحمد دياب وهما اثنان من اللاعبين القدامى بالقرية.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز شباب قرية دمليج بعد تطويره من قبل وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه أكد العميد حاتم السبع رئيس مجلس المدينة أن تكريم أسر شهديدى الشرطة أقل ما يمكن لأسرة ضحى أحد أفرادها من أجل إعلاء كلمة الوطن الغالى مصر.

وأضاف رئيس مجلس المدينة أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين مهما كانت الظروف وسوف تنهض مصرنا الحبيبة لكى تكون أفضل على مستوى العالم فى شتى المجالات.



>

صورة لشهيدى الشرطة على حائط مركز الشباب



>

صورة أثناء قيام شخصين باللعب بالعصا أثناء الاحتفال



>

صورة للحاضرين أثناء القاء السلام الوطنى



>

رئيس مجلس المدينة يسلم هدية لأسرة الشهيد السيد على بدر



>

مدير إدارة الشباب سيلم هدية تذكارية لأسرة أحد اللاعبين القدامى



>

صورة للمنصة أثناء الاحتفال