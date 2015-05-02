وزيرة التطوير الحضرى: 38 فدانا لنقل 100 ورشة تدوير بالعشوائيات إلى "بدر"

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن مصر بها مليون شخص يعملون فى أكثر من 5 آلاف ورشة، لافتة إلى أنه يتم العمل لإعادة أول 100 ورشة ونقلها من المناطق العشوائية إلى "مدينة بدر"، حيث إن وزارة الصناعة والتجارة وفرت لهم 38 فدانا، الأمر الذى سيحدث نقلة نوعية .

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى نقل الـ100 ورشة، مؤكدة أن إعادة التدوير الموجودة فى مصر غير مقننة أو مرخصة ولا يوجد إحصائيات دقيقة بها.

وأوضحت الوزيرة: "المرحلة المقبلة مع نقل الصناعات الملوثة من العشوائيات سيتم تطويرها مجانا، وبالنسبة لإعادة التدوير سنعيد مصر كلها إلى الجمع السكنى، وسيتم رفع كل الصناديق الموجودة بالشارع، وسيتم إشراك النباشين وخلال عام ستعمم فى مصر كلها".

وأكدت وزيرة التطوير الحضرى أن الوزارة معنية بملف المخلفات الصلبة والبلدية، وأن التجربة أثبتت أن الإدارة الحكومية لمعالجة المخلفات غير ناجحة، ولذلك سيتم فتح المنافسة لكل المستثمرين، وفى نفس الوقت القطاع الأهلى، والذى يشكل قاعدة عريضة ممن يعملون إعادة التدوير التكنولوجيا لديهم تحتاج إلى تطوير، فيما يأتى دور وزارة التطوير الحضرى فتح أبواب للمستثمرين وتطوير الورش القائمة وترخيصها للمساهمة بشكل جيد فى الاقتصاد تكنولوجيا .

والجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات المؤتمر الدولى لتكنولوجيا تدوير المخلفات المقام بمشاركة وزارات التنمية المحلية التطوير الحضرى والعشوائيات، والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاستثمار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى بعض القطاعات العاملة فى مجال المركبات ومعدات جمع القمامة وفرزها ومعدات كبس وتكسير وتمزيق النفايات وتدوير القمامة وشركات تكنولوجيا طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وكذا شركات تكنولوجيا توفير الطاقة من المخلفات وبعض الخبراء فى مجال المعالجة الكيميائية ومكاتب استشارية ومنظمات داعمة للاستثمار وأكثر من 50 شركة.

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