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بالفيديو.. رئيس الوزراء: أكبر مشروع تنموى بالصعيد ينتهى فى أغسطس المقبل

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بالفيديو.. رئيس الوزراء: أكبر مشروع تنموى بالصعيد ينتهى فى أغسطس المقبل بالفيديو.. رئيس الوزراء: أكبر مشروع تنموى بالصعيد ينتهى فى أغسطس المقبل
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن صعيد بلا شك يحتاج إلى عناصر تنمية أكثر لرفع مستوى حياة المواطن فى هذه المناطق، لافتًا أنه سيتم افتتاح أكبر مشروع تنموى لـ"فتح شرايين الصعيد" فى شهر أغسطس المقبل.

وأضاف "محلب"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "حصريًا مع ممتاز"، المذاع على قناة "العاصمة"، مساء الجمعة: "أن جزءًا كبيرًا من المشروعات بالصعيد تم الانتهاء منها بنسبة 60%، لاسيما أن تلك المشروعات التنموية ستخدم مناطق الصعيد بشكل كبير".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصرى، أن تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المرافق والخدمات والمدارس فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى الشبكة القومية للطرق التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى ربط صعيد مصر بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى الانتهاء منها فى شهر أغسطس المقبل.


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