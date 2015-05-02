مصادرة كمية من البطيخ الأحمر في الفجيرة

أكد عبدالله الحنطوبي نائب المدير العام لبلدية الفجيرة أن البلدية نظمت حملة مكثفة على أسواق الإمارة والمناطق التابعة لها، طبقا للتعميم الصادر من قبل وزارة البيئة لكافة البلديات في الدولة، حول البطيخ الأحمر المستورد المصاب بآفة زراعية وثقوب في القشرة الخارجية وضرورة سحبه من السوق كإجراء إحترازي.

وأوضح أن مسح بعض أسواق الإمارة كشف عن وجود هذا النوع من البطيخ الأحمر المصاب بحشرة ثمار خنفساء القرعيات في سوق الجمعة بالفجيرة، وتمت مصادرة الكمية المضبوطة بالكامل للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأضاف :سوف تستمر حملات التفتيش لباقي الاسواق والمحلات لتشمل جميع منافذ البيع في الامارة لضبط أي كميات أخرى من البطيخ الأحمر المصاب.

وطالب الحنطوبي الجمهور بضرورة التواصل معهم في حال العثور على هذا النوع من البطيخ الأحمر الذي يحوي ثقوبا على قشرته الخارجية ، بالتحدث مع مركز اتصال البلدية الذي يعمل على مدار ال 24 ساعة على الرقم المجاني 80036 لابلاغهم واتخاذ الاجراء اللازم.