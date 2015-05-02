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تناول الشاى بدلا من المشروبات الغازية يجنبك مرض السكر

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تناول الشاى بدلا من المشروبات الغازية يجنبك مرض السكر تناول الشاى بدلا من المشروبات الغازية يجنبك مرض السكر
تساهم المشروبات الغازية المحلاة بالسكر فى رفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2، بغض النظر عن وزن الجسم.

• كيفية خفض خطر الإصابة بمرض السكرى؟


>والخبر السار، هو أن دراسة علمية حديثة كشفت مؤخرا عن نتائج جديدة ومثيرة، أفادت أن استبدال واحدة فقط من تلك المشروبات يوميا بالماء أو القهوة أو الشاى غير المحلى يمكن أن يخفض خطر الاصابة بمرض السكرى بنسبة تصل إلى 25 فى المئة.

ووفقا للنتائج التى نشرت مؤخراً بمجلة “Diabetologia”، فإن هذه الدراسة كشفت عن مجموعة كبيرة من الأدلة التى تربط بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر ومرض السكرى من النوع 2.

وأوضح الباحثون أن النوع الثانى من مرض السكر هو الشكل الأكثر شيوعاً من مرض السكر، ويؤثر على الناس الذين يعانون من السمنة المفرطة فى كثير من الأحيان.

• أضرار المشروبات المحلاة بالسكر


>وأضافت الباحثة د. نيتا فوروهى، من جامعة كامبريدج فى المملكة المتحدة، أن المشروبات الغازية المحلاة لها تأثير ضار للغاية على التمثيل الغذائية، وتتسبب فى حدوث اضطراب بمستوى السكر فى الدم ومستويات الانسولين.

قد نشرت الدراسة مؤخراً عبر الموقع البريطانى “Telegraph”، وذلك فى الأول من شهر مايو الجارى.
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