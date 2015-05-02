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المرصد السورى: مقتل 17 مدنيا فى غارة لقوات التحالف الأمريكى فى سوريا

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المرصد السورى: مقتل 17 مدنيا فى غارة لقوات التحالف الأمريكى فى سوريا المرصد السورى: مقتل 17 مدنيا فى غارة لقوات التحالف الأمريكى فى سوريا
قال المرصد السورى لحقوق الانسان إن ضربة جوية نفذتها القوات التى تقودها الولايات المتحدة على محافظة حلب بشمال سوريا اليوم الجمعة أسفرت عن مقتل 17 مدنيا على الأقل بينهم طفلان وإصابة العشرات.

وتشن قوات امريكية وعربية ضربات جوية شبه يومية على جماعات إسلامية متشددة فى سوريا مثل تنظيم الدولة الإسلامية منذ سبتمبر ايلول الماضى كما تستهدف قوات تقودها الولايات المتحدة التنظيم فى العراق ايضا.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن إن الضربة الجوية أصابت مدنيين بطريق الخطأ على ما يبدو فى قرية على الضفة الشرقية لنهر الفرات فى حلب بدلا من أن تصيب أهدافا للمتشددين، وندد عبد الرحمن بالضربة الجوية قائلا إن بين القتلى والمصابين أسرا كاملة.

وقال المرصد فى ابريل نيسان إن الضربات التى تقودها الولايات المتحدة أسفرت عن مقتل 66 مدنيا على الأقل فى سوريا منذ بدأت فى 23 سبتمبر ايلول. وأضاف أن الحملة قتلت نحو 2000 من عناصر الدولة الإسلامية.

وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت فيما سبق أنها تتعامل بجدية مع التقارير الخاصة بالخسائر البشرية بين المدنيين نتيجة الضربات الجوية التى تقودها وأشارت الى أن لديها آلية للتحقيق فى كل المزاعم.
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