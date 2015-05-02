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مختار مختار عقب فوز المصري: نحتاج ذلك من أجل استعادة الثقة

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مختار مختار عقب فوز المصري: نحتاج ذلك من أجل استعادة الثقة مختار مختار عقب فوز المصري: نحتاج ذلك من أجل استعادة الثقة

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق المصري أن فريقه كان يحتاج لإحراز الفوز من أجل استعادة الثقة لدي اللاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية.

المصري نجح في تحقيق الفوز الأول له منذ 3 أشهر بعدما فاز على الأسيوطي 2-0 في أول مباراة لمختار مختار.

وعن الفوز قال مختار في تصريحات صحفية: "سعيد بهذا الفوز الذي يدفع بالفريق خطوات للأمام في ظل تقارب مراكز الفرق بجدول المسابقة.

وأوضح مختار عن سبب خوض المباراة بنفس التشكيل السابق للمصري في المباريات السابقة، قائلا: "لا يمكن تغيير التشكيل دفعه واحده، فسيؤدي ذلك إلى مشاكل فنية نحن في غنى عنها".

وأتم " لكن في الفترة المقبلة لن يكون التشكيل إلا للاعب الأجهز فنيا وبدنيا والقادر على ترجمة أفكار الجهاز الفني داخل الملعب".

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