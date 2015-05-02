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صورة فريق الشهر - مؤمن الأهلي ورباعي الزمالك .. وواعد المقاولون

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صورة فريق الشهر - مؤمن الأهلي ورباعي الزمالك .. وواعد المقاولون صورة فريق الشهر - مؤمن الأهلي ورباعي الزمالك .. وواعد المقاولون

أقيمت أربع جولات خلال شهر أبريل الماضي واستطاع أحمد الشناوي أن يحافظ على نظافة شباك فريقه المتصدر الزمالك طوال الشهر، ليستحق حارس الشهر.

وسطع نجم شريف علاء ظهير أيسر المقاولون صاحب الـ22 عاما في الأربع جولات الماضية مما جعله في دائرة الاهتمام من قبل نادي الزمالك.

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وحافظ المدافعان علي جبر الزمالك ورامي صبري إنبي على تقديم مستوى دفاعي جيد في الدوري هذا الموسم، وتألق عمر جابر في الأربع جولات السابقة وكان كلمة السر في فوز الزمالك في المباريات الأربع.

وظهر عمرو بركات كالمحرك الرئيسي لفريق للمقاصة هذا الموسم وبالأخص في الجولات الماضية، ولم يختلف الأمر بالنسبة للإبراهيم صلاح نجم وسط الزمالك.

وأضاف مؤمن زكريا فاعلية كبيرة مع الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء، وغرد عمرو السولية وحيدا في صفوف الإسماعيلي في الجولات السابقة التي ظهر بها الدراويش بأداء سيئ.

وسجل دودي الجباس مهاجم وادي دجلة 3 أهداف من أربع مباريات، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأحمد جعفر، وسجل المهاجمان سبعة أهداف مع فرقهم في الدوري هذا الموسم.

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