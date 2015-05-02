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بالفيديو - في لقاء مثير .. سطيف يقتل عودة الرجاء ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

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بالفيديو - في لقاء مثير .. سطيف يقتل عودة الرجاء ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال بالفيديو - في لقاء مثير .. سطيف يقتل عودة الرجاء ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

قتل نادي وفاق سطيف الجزائري عودة الرجاء البيضاوي المغربي ليتأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بركلات الرتجيح بنتيجة 4-1.

سطيف عاد من المغرب في لقاء الذهاب بالتعادل 2-2، قبل أن يتقدم بثنائية مقابل لا شيء في لقاء العودة.

لكن استفاق الرجاء وسجل هدفين ليعدل نتيجة الذهاب إلا أن ركلات الترجيح ابتسمت لأصحاب الأرض.

الهادي بلعميري تقدم لوفاق أولا في الدقيقة 7 قبل أن ينجح مراد دلهوم في تعزيز التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

الدقيقة 58 شهدت عودة الرجاء، فسجل عبد الإله الحافظي الهدف الأول للفريق المغربي.

وفي الثواني الأخيرة ظهرت دراما كرة القدم، فاحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للرجاء.

خدايرية سفيان حارس وفاق سطيف تألق في التصدي لركلة الجزاء من قبل عادل كروشي، إلا أن الكرة عادت لمهاجم الرجاء للاعب ذاته ليضعها في الشباك.

لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق حارس سطيف ليقود الفريق الجزائري إلى مجموعات دوري الأبطال.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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