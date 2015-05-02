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حظر ارتداء "البرقع" و"النقاب" في الأماكن العامة بالكونغو برازافيل

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حظر ارتداء "البرقع" و"النقاب" في الأماكن العامة بالكونغو برازافيل حظر ارتداء "البرقع" و"النقاب" في الأماكن العامة بالكونغو برازافيل

تقول حكومة الكونغو برازافيل إن هذه الاجراءات تهدف إلى محاربة التطرف

قررت السلطات في الكونغو برازافيل حظر ارتداء "البرقع" و"النقاب" الاسلاميين في الأماكن العامة.

كما منعت المسلمين من بلدان أخرى من المبيت في المساجد.

وتقول حكومة الكونغو برازافيل إن هذه الاجراءات تهدف إلى محاربة التطرف.

يذكر أن الآلاف من مواطني جمهورية افريقيا الوسطى المجاورة، معظمهم من المسلمين، قد لجأوا إلى الكونغو برازافيل واتخذوا من المساجد فيها ملاذات لهم.

ويعتقد أن الكونغو برازافيل هي أول دولة في منطقة وسط افريقيا تحظر ارتداء "النقاب" و"البرقع".

وقال ناطق باسم إن الكونغو برازافيل بلد علماني يحترم كل الأديان والمعتقدات، ولكنه أضاف أن بعض النسوة المسلمات يستغلن "النقاب" و"البرقع" كستار لارتكاب جرائم ارهابية.

وقال الناطق إن الحكومة قررت منع المبيت في المساجد لأن هذه مكانات عبادة وليست للمنام.

يذكر أن اقل من 5 بالمئة من سكان الكونغو برازافيل مسلمون.

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