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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2/5/2015

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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2/5/2015 حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2/5/2015
برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى عصبى للغاية ولكنه محب للحياة والسفر والمغامرة، لديهم روح مبدعة ومرحة يجذبون الجميع إليهم، ولديهم القدرة على العطاء والتضحية من أجل الآخرين.

توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تسير بشكل غير مستقر وتشعر أنك مكبل بالقيود وتستطيع أن تتخلص من العلاقة، التى تتواجد فيها ولكن هناك العديد من الأفكار الأخرى التى تمنعك من ذلك، لذلك عليك أن تأخذ خطوة جدية مع شريك حياتك وتبدأ فى مناقشة الأمور العالقة بينكم.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل تقليدى وتشعر بالملل وفى كثير من الأوقات تفكر أن تتركه، ولكنك تخاف من أن تخسر الإمكانيات التى حصلت عليها، لذلك عليك أن تبدأ فى مجالات أخرى وتكتسب بعض المهارات.

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مصر 365

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