حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 2/5 /2015

مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات الهامة، التى تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين فهم شخصيات متفتحة محبوبة، واثقين بأنفسهم وإعجاب من حولهم بشخصيتهم. توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر أنت الآن بدأت تفهم شريك حياتك وتعرف ما الأمور المزعجة التى تقوم بها وتضايقه، حاول أن تتقرب منه أكثر وتناقشوا فى الأمور التى كانت تتسبب فى المشكلات بهدوء. على مستوى العمل والمال

>حالتك المالية تسير بشكل جيد للغاية وزملائك فى العمل يعتبرونك قدوة ومثال، ولكى تحافظ وتستمر فى النجاح عليك أن تبحث أكثر فى مجالك وتتعرف عن كل ما هو جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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