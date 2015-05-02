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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2/5 /2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2/5 /2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2/5 /2015
مواليد لديهم شخصيات رائعة يحبون الجميع، ولديهم القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والتغلب عليها يعتمدون على أنفسهم بشكل كبير ولا يقبلون بسهولة تدخل أى شخص فى حياتهم.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تعانى المشكلات بسبب عدم قدرتك على التنازل من أجل الطرف الآخر، ولكن شريك حياتك يحبك بشدة ولا يريد أن يكون بينكم مشكلات عليك أن تراعى ذلك.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل رائع وأنت تبدأ فى إثبات قدراتك ومهاراتك حاول أن تكسب بعض المهارات الجديدة، التى تساعدك فى التخلص من الروتين الفترة القادمة ستكون هامة للغاية فى حياتك المالية والعملية.

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مصر 365

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