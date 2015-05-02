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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2/5/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2/5/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2/5/2015
مواليد لديهم هم شخصيات مميزة ولديهم القدرة على الإبداع والتفانى فى العمل ويمكنهم صناعة علاقات اجتماعية كبرية، لهم مستقبل باهر ومشرق، من أهم عيوبهم العصيبة غير المبررة والمزاجية التى تبعد الآخرين عنهم.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد فأنت تحب شريك حياتك للغاية ومستعد فى أن تضحى من أجله وتتفهم ظروفه وهو يبادلك نفس المشاعر، لذلك عليك أن تحافظ على هذه العلاقة ولا تدع أى مشكلات تؤثر عليك.

على مستوى العمل والمال


>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد وأنت بدأت فى أن تحب ما تعمل، عليك فقط التركيز أكثر فى علقتك مع مديرك فى العمل ولا تكسب عداوته وعليك كسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك.
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مصر 365

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