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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 2/5/2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 2/5/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 2/5/2015
مواليد لديهم شخصية مميزة وفريدة من نوعها، لديهم قدر كبير من التضحية من أجل الآخرين والصبر وتحمل أشياء يراها البعض صعبة، من أهم عيوبهم العصبية وسرعة الغضب والمزاحية والعند.

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية أنت راض عنها الآن وتريد أن تبقى لفترة دون الدخول فى أى علاقات عاطفية أخرى وهذا يساعدك فى التركيز فى عملك، فقط عليك أن تندمج أكثر مع الآخرين وأصدقائك حتى لا تشعر بالوحدة.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل جيد للغاية ولكنك مضغوط بقوة من عدة اتجاهات ولا تستطيع أن تتخلى عن شىء من أجل التركيز فى الآخر، لذلك عليك أن تتحمل هذه الفترة على قدر المستطاع وستتحسن الأمور قريبا.

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مصر 365

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