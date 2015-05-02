حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 2/5/2015

مواليد برج الحوت شخصيات صعب فهم ما يفكرون فيه، فهم لديهم روح مرحة والقدرة على جذب الآخرين لهم، يتمتعون بصداقات وعلاقات قوية، ولكنهم لا يحبون بذل مجهود كبير فى حياتهم ويريدون أن يحصوا على كل شىء دون التضحية أو بذل مجهود.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية سيئة للغاية، فبعد أن تركت شريكك السابق وأنت تشعر بحالة نفسية سيئة وعلى الرغم من أنك تحبه ولكن لم تستطع الحفاظ عليه، لذلك عليك الكف عن الشكوى والعيش كضحية والتفكير فى حياتك بشكل أكثر إيجابية.
>العمل هو أسلم طريقة للخروج من أى حالة نفسية صعبة، لذلك عليك البحث أكثر فى عدة مجالات والتفكير فى الآخرين ولا تستسلم للاكتئاب.
توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية سيئة للغاية، فبعد أن تركت شريكك السابق وأنت تشعر بحالة نفسية سيئة وعلى الرغم من أنك تحبه ولكن لم تستطع الحفاظ عليه، لذلك عليك الكف عن الشكوى والعيش كضحية والتفكير فى حياتك بشكل أكثر إيجابية.
على مستوى العمل والمال
>العمل هو أسلم طريقة للخروج من أى حالة نفسية صعبة، لذلك عليك البحث أكثر فى عدة مجالات والتفكير فى الآخرين ولا تستسلم للاكتئاب.