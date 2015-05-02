حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 2/5/2015

مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من العند يمكنهم خسارة أشخاص مقربين بسبب حساسياتهم الزائدة، ولكن لديهم شخصيات مرحة ومحبة للحياة ويمكنهم تحمل المسئولية وعقبات قراراتهم، ولكن أنانياتهم تخسرهم من حولهم. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>لا تحاول أن تكون ضحية لأمور أنت وضعت نهاية لها بيدك، وعليك أن تكف فى محاولاتك لإعادة العلاقات السابقة والبدء فى أخذ راحة من تلك الأمور والتركيز على أشيا أخرى حتى تجد شخص يتحمل طباعك. على مستوى العمل والمال

>العمل يسير بشكل جيد والأمور المالية أفضل الآن عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على خبرات أفضل، أمورك المالية ستتحسن كثيرا فقط عليك التركيز وعدم إضاعة الوقت فى أشياء لا أمل فيها.

شبكةعيونالإخبارية

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