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حظك اليوم برج الثور يوم السبت 2/5 /2015

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حظك اليوم برج الثور يوم السبت 2/5 /2015 حظك اليوم برج الثور يوم السبت 2/5 /2015
الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية ومواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم، التى يسعون إلى تحقيقها ولديهم العديد من المزايا التى تجذب الآخرين لهم.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية تأخذ مرحلة جديدة الآن وشريك حياتك أثبت حبه لك بطرق متعددة خلال الفترة السابقة، ولكن مازال هناك عوائق تمنعك من التقرب، لذلك عليك البعد عن الخوف ومبادلته نفس المشاعر.

على مستوى العمل والمال


>حياتك العملية أيضا تمر بمرحلة هامة فأنت أثبت أنك على قدر المسئولية، لذلك عليك متابعة العمل بجد واجتهاد وعليك أن تكتسب مزيد من العلاقات الاجتماعية، التى تساعدك فى الحصول على شعبية أكبر فى مجالك.

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مصر 365

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