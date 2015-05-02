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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2/5/2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2/5/2015 حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2/5/2015
البرج المائى الأول، أصحاب هذا البرج لديهم شخصية جذابة ومحبوبة ويعملون على مساعدة الغير ولديهم روح مرحة وشخصية جذابة تجبر الآخرين على احترامها، كما أنهم يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية لا تسير بشكل جيد، وأنت الآن تمر بعدد من المشكلات وتشعر أنك عاجز عن تخطيها لذلك عليك أخذ فترة راحة والتحدث مع شريك حياتك فى الأمور العالقة بينكم دون أى عصبية.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل جيد ولكنه روتينى للغاية وأنت تشعر أن هناك هموم فوق أكتافك وليس لديك القدرة على القيام بها، قم بطلب إجازة وأبقى بعيدا عن المشكلات حتى تحصل على راحة وتهدأ من أعصابك.

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مصر 365

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