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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 2/5/2015

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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 2/5/2015 حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة ولديهم اهتمامات موسعة ولا يحبون السطحية والنظر للأمور دون تعمق، محبوبين من الآخرين ودائما لهم طلة مبهجة تعطى روحًا للمكان الذى يتواجدون فيه.

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية لم تتغير كثيرا خلال الفترة السابقة فمنذ أن قررت البعد عند العلاقات العاطفية والارتباط وأنت مقتنع بأنك أفضل وتصد أى محاولة من الجانب الآخر لتجديد العلاقات العاطفية بداخلك.

على مستوى العمل والمال


>أنت شخص ذكى ومبدع وتستطيع أن تنجح بقوة فى عملك وتثبت نفسك، ولكن عليك أن تركز أكثر وتبتعد عن المشكلات مع زملائك فى العمل، والتفكير أكثر فى مستقبلك ومشروعاتك.

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مصر 365

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