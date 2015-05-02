حظك اليوم يوم السبت 2/5 /2015

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 2/5/2015

مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة ولديهم اهتمامات موسعة ولا يحبون السطحية والنظر للأمور دون تعمق، محبوبين من الآخرين ودائما لهم طلة مبهجة تعطى روحًا للمكان الذى يتواجدون فيه.

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 2/5/2015

>حياتك العاطفية لم تتغير كثيرا خلال الفترة السابقة فمنذ أن قررت البعد عند العلاقات العاطفية والارتباط وأنت مقتنع بأنك أفضل وتصد أى محاولة من الجانب الآخر لتجديد العلاقات العاطفية بداخلك.>أنت شخص ذكى ومبدع وتستطيع أن تنجح بقوة فى عملك وتثبت نفسك، ولكن عليك أن تركز أكثر وتبتعد عن المشكلات مع زملائك فى العمل، والتفكير أكثر فى مستقبلك ومشروعاتك.

الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية ومواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم، التى يسعون إلى تحقيقها ولديهم العديد من المزايا التى تجذب الآخرين لهم.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 2/5/2015

>علاقتك العاطفية تأخذ مرحلة جديدة الآن وشريك حياتك أثبت حبه لك بطرق متعددة خلال الفترة السابقة، ولكن مازال هناك عوائق تمنعك من التقرب، لذلك عليك البعد عن الخوف ومبادلته نفس المشاعر.>حياتك العملية أيضا تمر بمرحلة هامة فأنت أثبت أنك على قدر المسئولية، لذلك عليك متابعة العمل بجد واجتهاد وعليك أن تكتسب مزيد من العلاقات الاجتماعية، التى تساعدك فى الحصول على شعبية أكبر فى مجالك.

مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من العند يمكنهم خسارة أشخاص مقربين بسبب حساسياتهم الزائدة، ولكن لديهم شخصيات مرحة ومحبة للحياة ويمكنهم تحمل المسئولية وعقبات قراراتهم، ولكن أنانياتهم تخسرهم من حولهم.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2/5/2015

>لا تحاول أن تكون ضحية لأمور أنت وضعت نهاية لها بيدك، وعليك أن تكف فى محاولاتك لإعادة العلاقات السابقة والبدء فى أخذ راحة من تلك الأمور والتركيز على أشيا أخرى حتى تجد شخص يتحمل طباعك.>العمل يسير بشكل جيد والأمور المالية أفضل الآن عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على خبرات أفضل، أمورك المالية ستتحسن كثيرا فقط عليك التركيز وعدم إضاعة الوقت فى أشياء لا أمل فيها.

مواليد برج الجوزاء لديهم شخصيات رائعة يحبون الجميع، ولديهم القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والتغلب عليها يعتمدون على أنفسهم بشكل كبير ولا يقبلون بسهولة تدخل أى شخص فى حياتهم.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 2/5/2015

>حياتك العاطفية تعانى المشكلات بسبب عدم قدرتك على التنازل من أجل الطرف الآخر، ولكن شريك حياتك يحبك بشدة ولا يريد أن يكون بينكم مشكلات عليك أن تراعى ذلك.>عملك يسير بشكل رائع وأنت تبدأ فى إثبات قدراتك ومهاراتك حاول أن تكسب بعض المهارات الجديدة، التى تساعدك فى التخلص من الروتين الفترة القادمة ستكون هامة للغاية فى حياتك المالية والعملية.

مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات الهامة، التى تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين فهم شخصيات متفتحة محبوبة، واثقين بأنفسهم وإعجاب من حولهم بشخصيتهم.

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 2/5/2015

>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر أنت الآن بدأت تفهم شريك حياتك وتعرف ما الأمور المزعجة التى تقوم بها وتضايقه، حاول أن تتقرب منه أكثر وتناقشوا فى الأمور التى كانت تتسبب فى المشكلات بهدوء.>حالتك المالية تسير بشكل جيد للغاية وزملائك فى العمل يعتبرونك قدوة ومثال، ولكى تحافظ وتستمر فى النجاح عليك أن تبحث أكثر فى مجالك وتتعرف عن كل ما هو جديد.

مواليد برج الحوت شخصيات صعب فهم ما يفكرون فيه، فهم لديهم روح مرحة والقدرة على جذب الآخرين لهم، يتمتعون بصداقات وعلاقات قوية، ولكنهم لا يحبون بذل مجهود كبير فى حياتهم ويريدون أن يحصوا على كل شىء دون التضحية أو بذل مجهود.

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2/5/2015

>حياتك العاطفية سيئة للغاية، فبعد أن تركت شريكك السابق وأنت تشعر بحالة نفسية سيئة وعلى الرغم من أنك تحبه ولكن لم تستطع الحفاظ عليه، لذلك عليك الكف عن الشكوى والعيش كضحية والتفكير فى حياتك بشكل أكثر إيجابية.>العمل هو أسلم طريقة للخروج من أى حالة نفسية صعبة، لذلك عليك البحث أكثر فى عدة مجالات والتفكير فى الآخرين ولا تستسلم للاكتئاب.

مواليد برج الدلو لديهم هم شخصيات مميزة ولديهم القدرة على الإبداع والتفانى فى العمل ويمكنهم صناعة علاقات اجتماعية كبرية، لهم مستقبل باهر ومشرق، من أهم عيوبهم العصيبة غير المبررة والمزاجية التى تبعد الآخرين عنهم.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2/5/2015

>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد فأنت تحب شريك حياتك للغاية ومستعد فى أن تضحى من أجله وتتفهم ظروفه وهو يبادلك نفس المشاعر، لذلك عليك أن تحافظ على هذه العلاقة ولا تدع أى مشكلات تؤثر عليك.>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد وأنت بدأت فى أن تحب ما تعمل، عليك فقط التركيز أكثر فى علقتك مع مديرك فى العمل ولا تكسب عداوته وعليك كسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك.

برج السرطان البرج المائى الأول، أصحاب هذا البرج لديهم شخصية جذابة ومحبوبة ويعملون على مساعدة الغير ولديهم روح مرحة وشخصية جذابة تجبر الآخرين على احترامها، كما أنهم يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 2/5 /2015

>حياتك العاطفية لا تسير بشكل جيد، وأنت الآن تمر بعدد من المشكلات وتشعر أنك عاجز عن تخطيها لذلك عليك أخذ فترة راحة والتحدث مع شريك حياتك فى الأمور العالقة بينكم دون أى عصبية.>عملك يسير بشكل جيد ولكنه روتينى للغاية وأنت تشعر أن هناك هموم فوق أكتافك وليس لديك القدرة على القيام بها، قم بطلب إجازة وأبقى بعيدا عن المشكلات حتى تحصل على راحة وتهدأ من أعصابك.

مواليد برج العذراء شخصيات حالمة مبدعة لديهم أحلام بأن يكونوا أغنياء، ويحبون العمل فى جماعات ومخلصين للغاية للأشخاص فى حياتهم، مستعدين للتضحية من أجل الآخرين بشدة ويمكن الاعتماد عليهم.

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 2/5/2015

>حياتك العاطفية تواجه بعض المشكلات والارتباك وهذا بسبب الغيرة الشديدة، فأنت شخص غيور للغاية على شريك حياتك وهذا يشعره بأنك لا تمتلك ثقة فيه، لذلك عليك أن تكف عن الغيرة وتكون معتدلة.>أنت شخص موهوب ولديك العديد من الأفكار المبدعة، التى تساعدك فى النجاح عليك فقط أن تقوم بترتيب أفكارك والبدء فى مشروعك الخاص ويجب أن تكون ثقتك فى نفسك أكبر مما هى عليه.

مواليد برج العقرب لديهم شخصية مميزة وفريدة من نوعها، لديهم قدر كبير من التضحية من أجل الآخرين والصبر وتحمل أشياء يراها البعض صعبة، من أهم عيوبهم العصبية وسرعة الغضب والمزاحية والعند.

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2/5/2015

>حياتك العاطفية أنت راض عنها الآن وتريد أن تبقى لفترة دون الدخول فى أى علاقات عاطفية أخرى وهذا يساعدك فى التركيز فى عملك، فقط عليك أن تندمج أكثر مع الآخرين وأصدقائك حتى لا تشعر بالوحدة.>عملك يسير بشكل جيد للغاية ولكنك مضغوط بقوة من عدة اتجاهات ولا تستطيع أن تتخلى عن شىء من أجل التركيز فى الآخر، لذلك عليك أن تتحمل هذه الفترة على قدر المستطاع وستتحسن الأمور قريبا.

برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى عصبى للغاية ولكنه محب للحياة والسفر والمغامرة، لديهم روح مبدعة ومرحة يجذبون الجميع إليهم، ولديهم القدرة على العطاء والتضحية من أجل الآخرين.

توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 2/5/2015

>حياتك العاطفية تسير بشكل غير مستقر وتشعر أنك مكبل بالقيود وتستطيع أن تتخلص من العلاقة، التى تتواجد فيها ولكن هناك العديد من الأفكار الأخرى التى تمنعك من ذلك، لذلك عليك أن تأخذ خطوة جدية مع شريك حياتك وتبدأ فى مناقشة الأمور العالقة بينكم.>عملك يسير بشكل تقليدى وتشعر بالملل وفى كثير من الأوقات تفكر أن تتركه، ولكنك تخاف من أن تخسر الإمكانيات التى حصلت عليها، لذلك عليك أن تبدأ فى مجالات أخرى وتكتسب بعض المهارات.

مواليد برج الميزان لديهم شخصية جذابة وروح مرحة يمكنهم كسب صداقات بسهولة، ولديهم أحلام وأهداف يسعون لتحقيقها خلال حياتهم، كما أنهم من الأشخاص الذى يمكن أن تعتمد عليه وتثق فيهم بسهولة.

توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

>حياتك العاطفية أنت راضٍ عنها ولا تريد أن تأخذ أى خطوة تجاه الارتباط لأنك شخص غير متسرع وتريد كل شىء أن يأخذ وقته الكافى، فأنت تخشى من تلقى صدمات أو أن يجرحك أحد.>عملك يسير بشكل جيد ولكن بدأت تشعر بالروتينية والتقليدية، وعلى الرغم من أنك تحب عملك وتريد أن تبدع فيه إلا أنك تحتاج إلى إجازة تستعيد فيها طاقتك مرة أخرى لتعود أكثر نشاط.