حظك اليوم يوم السبت 2/5 /2015

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج الأسد لديهم شخصيات جذابة ومرحة ولديهم اهتمامات موسعة ولا يحبون السطحية والنظر للأمور دون تعمق، محبوبين من الآخرين ودائما لهم طلة مبهجة تعطى روحًا للمكان الذى يتواجدون فيه.
توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية لم تتغير كثيرا خلال الفترة السابقة فمنذ أن قررت البعد عند العلاقات العاطفية والارتباط وأنت مقتنع بأنك أفضل وتصد أى محاولة من الجانب الآخر لتجديد العلاقات العاطفية بداخلك.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص ذكى ومبدع وتستطيع أن تنجح بقوة فى عملك وتثبت نفسك، ولكن عليك أن تركز أكثر وتبتعد عن المشكلات مع زملائك فى العمل، والتفكير أكثر فى مستقبلك ومشروعاتك.
حظك اليوم برج الثور يوم السبت 2/5/2015
الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية ومواليد هذا البرج يقدمون عطاء غير محدود، لديهم العديد من الأهداف الكبيرة فى حياتهم، التى يسعون إلى تحقيقها ولديهم العديد من المزايا التى تجذب الآخرين لهم.
توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية تأخذ مرحلة جديدة الآن وشريك حياتك أثبت حبه لك بطرق متعددة خلال الفترة السابقة، ولكن مازال هناك عوائق تمنعك من التقرب، لذلك عليك البعد عن الخوف ومبادلته نفس المشاعر.
على مستوى العمل والمال
>حياتك العملية أيضا تمر بمرحلة هامة فأنت أثبت أنك على قدر المسئولية، لذلك عليك متابعة العمل بجد واجتهاد وعليك أن تكتسب مزيد من العلاقات الاجتماعية، التى تساعدك فى الحصول على شعبية أكبر فى مجالك.
حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من العند يمكنهم خسارة أشخاص مقربين بسبب حساسياتهم الزائدة، ولكن لديهم شخصيات مرحة ومحبة للحياة ويمكنهم تحمل المسئولية وعقبات قراراتهم، ولكن أنانياتهم تخسرهم من حولهم.
توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى
>لا تحاول أن تكون ضحية لأمور أنت وضعت نهاية لها بيدك، وعليك أن تكف فى محاولاتك لإعادة العلاقات السابقة والبدء فى أخذ راحة من تلك الأمور والتركيز على أشيا أخرى حتى تجد شخص يتحمل طباعك.
على مستوى العمل والمال
>العمل يسير بشكل جيد والأمور المالية أفضل الآن عليك الصبر أكثر والاجتهاد أكثر وتوسيع علاقاتك مع الآخرين فى مجالك لتحصل على خبرات أفضل، أمورك المالية ستتحسن كثيرا فقط عليك التركيز وعدم إضاعة الوقت فى أشياء لا أمل فيها.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج الجوزاء لديهم شخصيات رائعة يحبون الجميع، ولديهم القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والتغلب عليها يعتمدون على أنفسهم بشكل كبير ولا يقبلون بسهولة تدخل أى شخص فى حياتهم.
توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تعانى المشكلات بسبب عدم قدرتك على التنازل من أجل الطرف الآخر، ولكن شريك حياتك يحبك بشدة ولا يريد أن يكون بينكم مشكلات عليك أن تراعى ذلك.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل رائع وأنت تبدأ فى إثبات قدراتك ومهاراتك حاول أن تكسب بعض المهارات الجديدة، التى تساعدك فى التخلص من الروتين الفترة القادمة ستكون هامة للغاية فى حياتك المالية والعملية.
حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج الحمل لهم عدد من المزايا والصفات الهامة، التى تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين فهم شخصيات متفتحة محبوبة، واثقين بأنفسهم وإعجاب من حولهم بشخصيتهم.
توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر أنت الآن بدأت تفهم شريك حياتك وتعرف ما الأمور المزعجة التى تقوم بها وتضايقه، حاول أن تتقرب منه أكثر وتناقشوا فى الأمور التى كانت تتسبب فى المشكلات بهدوء.
على مستوى العمل والمال
>حالتك المالية تسير بشكل جيد للغاية وزملائك فى العمل يعتبرونك قدوة ومثال، ولكى تحافظ وتستمر فى النجاح عليك أن تبحث أكثر فى مجالك وتتعرف عن كل ما هو جديد.
حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج الحوت شخصيات صعب فهم ما يفكرون فيه، فهم لديهم روح مرحة والقدرة على جذب الآخرين لهم، يتمتعون بصداقات وعلاقات قوية، ولكنهم لا يحبون بذل مجهود كبير فى حياتهم ويريدون أن يحصوا على كل شىء دون التضحية أو بذل مجهود.
توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية سيئة للغاية، فبعد أن تركت شريكك السابق وأنت تشعر بحالة نفسية سيئة وعلى الرغم من أنك تحبه ولكن لم تستطع الحفاظ عليه، لذلك عليك الكف عن الشكوى والعيش كضحية والتفكير فى حياتك بشكل أكثر إيجابية.
على مستوى العمل والمال
>العمل هو أسلم طريقة للخروج من أى حالة نفسية صعبة، لذلك عليك البحث أكثر فى عدة مجالات والتفكير فى الآخرين ولا تستسلم للاكتئاب.
حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج الدلو لديهم هم شخصيات مميزة ولديهم القدرة على الإبداع والتفانى فى العمل ويمكنهم صناعة علاقات اجتماعية كبرية، لهم مستقبل باهر ومشرق، من أهم عيوبهم العصيبة غير المبررة والمزاجية التى تبعد الآخرين عنهم.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد فأنت تحب شريك حياتك للغاية ومستعد فى أن تضحى من أجله وتتفهم ظروفه وهو يبادلك نفس المشاعر، لذلك عليك أن تحافظ على هذه العلاقة ولا تدع أى مشكلات تؤثر عليك.
على مستوى العمل والمال
>عملك الآن مستقر ويسير بشكل جيد وأنت بدأت فى أن تحب ما تعمل، عليك فقط التركيز أكثر فى علقتك مع مديرك فى العمل ولا تكسب عداوته وعليك كسب صداقة ومحبة الأشخاص المتواجدين معك.
حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2/5/2015
برج السرطان البرج المائى الأول، أصحاب هذا البرج لديهم شخصية جذابة ومحبوبة ويعملون على مساعدة الغير ولديهم روح مرحة وشخصية جذابة تجبر الآخرين على احترامها، كما أنهم يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية لا تسير بشكل جيد، وأنت الآن تمر بعدد من المشكلات وتشعر أنك عاجز عن تخطيها لذلك عليك أخذ فترة راحة والتحدث مع شريك حياتك فى الأمور العالقة بينكم دون أى عصبية.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل جيد ولكنه روتينى للغاية وأنت تشعر أن هناك هموم فوق أكتافك وليس لديك القدرة على القيام بها، قم بطلب إجازة وأبقى بعيدا عن المشكلات حتى تحصل على راحة وتهدأ من أعصابك.
حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 2/5 /2015
مواليد برج العذراء شخصيات حالمة مبدعة لديهم أحلام بأن يكونوا أغنياء، ويحبون العمل فى جماعات ومخلصين للغاية للأشخاص فى حياتهم، مستعدين للتضحية من أجل الآخرين بشدة ويمكن الاعتماد عليهم.
توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تواجه بعض المشكلات والارتباك وهذا بسبب الغيرة الشديدة، فأنت شخص غيور للغاية على شريك حياتك وهذا يشعره بأنك لا تمتلك ثقة فيه، لذلك عليك أن تكف عن الغيرة وتكون معتدلة.
على مستوى العمل والمال
>أنت شخص موهوب ولديك العديد من الأفكار المبدعة، التى تساعدك فى النجاح عليك فقط أن تقوم بترتيب أفكارك والبدء فى مشروعك الخاص ويجب أن تكون ثقتك فى نفسك أكبر مما هى عليه.
حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج العقرب لديهم شخصية مميزة وفريدة من نوعها، لديهم قدر كبير من التضحية من أجل الآخرين والصبر وتحمل أشياء يراها البعض صعبة، من أهم عيوبهم العصبية وسرعة الغضب والمزاحية والعند.
توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية أنت راض عنها الآن وتريد أن تبقى لفترة دون الدخول فى أى علاقات عاطفية أخرى وهذا يساعدك فى التركيز فى عملك، فقط عليك أن تندمج أكثر مع الآخرين وأصدقائك حتى لا تشعر بالوحدة.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل جيد للغاية ولكنك مضغوط بقوة من عدة اتجاهات ولا تستطيع أن تتخلى عن شىء من أجل التركيز فى الآخر، لذلك عليك أن تتحمل هذه الفترة على قدر المستطاع وستتحسن الأمور قريبا.
حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2/5/2015
برج القوس هو برج نارى يتأثر بدرجة كبيرة بكوكب المشترى عصبى للغاية ولكنه محب للحياة والسفر والمغامرة، لديهم روح مبدعة ومرحة يجذبون الجميع إليهم، ولديهم القدرة على العطاء والتضحية من أجل الآخرين.
توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تسير بشكل غير مستقر وتشعر أنك مكبل بالقيود وتستطيع أن تتخلص من العلاقة، التى تتواجد فيها ولكن هناك العديد من الأفكار الأخرى التى تمنعك من ذلك، لذلك عليك أن تأخذ خطوة جدية مع شريك حياتك وتبدأ فى مناقشة الأمور العالقة بينكم.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل تقليدى وتشعر بالملل وفى كثير من الأوقات تفكر أن تتركه، ولكنك تخاف من أن تخسر الإمكانيات التى حصلت عليها، لذلك عليك أن تبدأ فى مجالات أخرى وتكتسب بعض المهارات.
حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 2/5/2015
مواليد برج الميزان لديهم شخصية جذابة وروح مرحة يمكنهم كسب صداقات بسهولة، ولديهم أحلام وأهداف يسعون لتحقيقها خلال حياتهم، كما أنهم من الأشخاص الذى يمكن أن تعتمد عليه وتثق فيهم بسهولة.
توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب
>حياتك العاطفية أنت راضٍ عنها ولا تريد أن تأخذ أى خطوة تجاه الارتباط لأنك شخص غير متسرع وتريد كل شىء أن يأخذ وقته الكافى، فأنت تخشى من تلقى صدمات أو أن يجرحك أحد.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل جيد ولكن بدأت تشعر بالروتينية والتقليدية، وعلى الرغم من أنك تحب عملك وتريد أن تبدع فيه إلا أنك تحتاج إلى إجازة تستعيد فيها طاقتك مرة أخرى لتعود أكثر نشاط.