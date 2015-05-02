بالفيديو..حصاد الأسبوع من صالة تحرير اليوم السابع مع محمود سعد الدين

يقدم "اليوم السابع" حصاد مجمع لأهم أخبار الأسبوع والقضايا التى شغلت الرأى العام إضافة إلى تحليل لأبرز المناقشات المتعلقة بها في الصحف والقنوات الفضائية، ويقدمه الزميل محمود سعد الدين.

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