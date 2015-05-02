حازم إمام يتحدث لـ في الجول: عن مصير صلاح الذي قد يتغير تماما بسبب مونتيلا

يرى حازم إمام إمبراطور نادي الزمالك إن مصير الجناح المصري محمد صلاح قد يتغير تماما بسبب بقاء فيتشينزو مونتيلا مع فيورنتينا من عدمه.

صلاح انتقل في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية إلى فيورنتينا قادما من تشيلسي ليبدأ بالتألق بقميص الفيولا.

وعن محمد صلاح قال حازم إمام محلل الدوري الإيطالي في شبكة beIN SPORTS لـFilGoal.com: " صلاح سعيد في إيطاليا مع فيورنيتنا، فالفريق أعطى له الكثير وأعاد بريقه من جديد بعدما ظل في تشيلسي حبيسا لمقاعد البدلاء".

وأضاف "لكنه ينتظر أن تتضح الرؤية أكثر بالنسبة له، لاسيما بالنسبة لمونتيلا المدير الفني للفيولا".

وأكمل حديثه قائلا:"قدوم مدرب جديد بفكر جديد لفيورنتينا، ربما يبعثر أوراق صلاح خاصة أن مونتيلا مؤمن بقدراته ويثق به كثيرا".

وأتم "وهو ما لا يعلمه صلاح مع قدوم مدرب جديد للفيولا ورحيل مونتيلا".

ويحتل فيورنتينا المركز السابع برصيد 51 نقطة بعد مرور 33 جولة من الدوري الإيطالي.