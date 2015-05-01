فوز المستشار صلاح سالم برئاسة نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف

أعلن المستشار نجم عز الدين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، فوز المستشار صلاح سالم بمنصب رئيس النادى لحصولة على 60 صوتاً مقابل 31 صوتاً للمستشار خالد سالم.

وعلى مقعد نواب الرئيس والوكلاء الأربعة، فاز المستشارين عبدالنعيم جاب الله 90 صوتا وأحمد الحميلى 65 صوتا وحسين ناجى 64 صوتا، هاشم فوزى 54 صوتاً، فى الوقت الذى حصل فيه المستشار خالد السباعى على 28 صوتاً ومحمد زناتة 50 صوتاً وناصر فرج 37 صوتا، وعلى مقاعد المساعدين والنواب الأربعة فاز المستشارين مصطفى مبروك 82 حسن أبو عقرب 73 صوتاً وأحمد جابر 55 صوتاً ومحمود جمال 49.

من جانبه أعلن المستشار نجم عبدالعظيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ومعاونه المستشاران خالد صميدة وعبدالمحسن شيحة أن إجمالى الجمعية العمومية 105 أصوات، حضر منهم 99 صوتا وإجمالى الأصوات الصحيحة 91 صوتا والباطلة 8 أصوات.



>

1- المستشار صلاح سالم الفائز برئاسة النادى



>

2- المستشار صلاح يتحدث إلى الجمعية العمومية



>

3- المستشار فرحات رئيس الجمعية العمومية