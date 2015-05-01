محلب وعدد من الوزراء يشاركون بعزاء المستشار عنانى عبد العزيز

وصل منذ قليل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وكل من الدكتور هانى ضاحى وزير النقل، والدكتور شريف إسماعيل وزير البترول، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والمستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس النادى الأهلى، إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير بمنطقة وسط البلد؛ لحضور عزاء المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قد توفى عن عمر يناهز السبعين عاماً بمستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر.

- رئيس جامعة القاهرة ووكيل نادى القضاة يشاركان فى عزاء عنانى عبد العزيز