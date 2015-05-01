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تأبين شهيد15مايو بمسقط رأسه بالمنوفية بحضور قيادات المحافظة ومديرية الأمن

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أقيم حفل تأبين الشهيد حمدى صبرى خضورة بقرية طوخ طنبشا مركز بركة السبع، بحضور مصطفى بيومى، سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، واللواء أسامة عبد الباقى، مساعد مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الرحمن زينة، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، واللواء عبد السلام عبد البارى، رئيس مركز ومدينة أشمون، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والشعبية.

شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كثيفًا من أهالى القرية حاملين صور الشهيد والإعلام. ومن جانبه، قال السكرتير العام المساعد، إنه لولا تضحيات رجال الجيش والشرطة لبات حال مثل حال الكثير من دول الشرق الأوسط التى تعانى ويلات الحروب وفقدان الأمن والأمان، ولكن مصر تسير على الطريق الصحيح ولكن مقاومة تلك الفئات الضالة لابد وأن ينتج عنه ضحايا ولكن الله يحمى مصر ولولا وعى شعبها لكان هناك جيش موازٍ وشرطة موازية ولكننا الآن وبفضل هذه الدماء الزكية التى أراقتها يد الإرهاب الآثم نشهد تحسنًا فى الأجواء سواء فى الداخل أو الخارج ويبقى دور الشعب فى الالتفاف حول قائده والعمل بجد والتضحية من أجل رفعة مصر ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة مؤكدًا أن القيادة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدًا فى رعاية أسر الشهداء.

كما تقدم مساعد مدير الأمن بالشكر والتحية لكل رجال الشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس لتحقيق أمن مصر، مشيرًا إلى أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو تخليد لذكراه ليكون قدوة ومثلاً يحتذى به النشء.

وقام أعضاء من مجلس إدارة نادى أفراد الشرطة بتقديم درع النادى لوالد الشهيد. يذكر أن حمدى صبرى المليجى، أمين الشرطة كان قد استشهد صباح الأحد 05-04-2015 فى انفجار عبوة بدائية الصنع، بنقطة شرطة أعلى كوبرى 15 مايو بالقاهرة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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