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مصدر: اتجاه فى "الوفد" لإيقاف عدد من أعضاء الهيئة العليا وإحالتهم للتحقيق

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مصدر: اتجاه فى "الوفد" لإيقاف عدد من أعضاء الهيئة العليا وإحالتهم للتحقيق مصدر: اتجاه فى "الوفد" لإيقاف عدد من أعضاء الهيئة العليا وإحالتهم للتحقيق
كشف مصدر بحزب الوفد ومشارك باجتماع الهيئة العليا للحزب المنعقد الآن بمقره الرئيسى عن اتجاه الحزب لإيقاف أنشطة عدد من أعضاء الهيئة العليا وإحالتهم للتحقيق.

قال مصدر من داخل حزب الوفد، ومشارك باجتماع المكتب التنفيذى، إن الاجتماع أصبح اجتماعًا للهيئة العليا بعد اكتمال عدد أعضاء الهيئة العليا، مشيرًا إلى أن الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، يستمع إلى كافة وجهات النظر من أعضاء الهيئة العليا المشاركين بشأن أزمة إعلان عدد من أعضاء الحزب سحب الثقة من البدوى.

ومن المقرر أن يبدأ بعد قليل مؤتمر صحفى لإعلان موقف الحزب الرسمى من أزمة سحب الثقة من الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، والكشف عن أسماء الهيئة العليا الذين سيتم إيقاف أنشطتهم وإحالتهم للتحقيق.

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مصر 365