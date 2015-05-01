بالصور.. ربط صرف 3 عزب شرق الإسكندرية بخط محور الإصلاح

قامت محافظة الإسكندرية من خلال حى ثانى المنتزه برئاسة اللواء عادل مصطفى سلامة بمتابعة عملية ربط الصرف الصحى لعزب الرحمانة والهلالية والعرب بخط الصرف الصحى محور الإصلاح، حيث يأتى ذلك فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطن السكندرى.

وقامت إدارة الكهرباء بحى وسط بالتنسيق مع شركة كهرباء الإسكندرية بعمل صيانة لجميع أعمدة الاضاءة والكشافات بميدان حساب وأمام أكاديمية السادات وشارع منشا واستكمال الكشافات الناقصة وتركيب أغطية أمامية وخلفية للكشافات.

على الصعيد نفسه قامت إدارة الكهرباء بالتنسيق مع شبكات كهرباء الإبراهيمية بعمل صيانة لـ"كوفرية" الكهرباء وتركيب غطاء له بشارع عباس الحلوانى بمنطقة الإبراهيمية.

وأجرت إدارة الكهرباء صيانة لجميع أعمدة الإضاءة بشارع سوتير وأمام كلية الهندسة ومستشفى جمال عبد الناصر بشارع طريق الحرية، واستكملت الإدارة أعمال صيانة جميع أعمدة الإضاءة وكشافات بميدان حساب وأمام أكاديمية السادات والكشافات الناقصة بشارع منشا وتركيب أغطية أمامية وخلفية للكشافات.

ويأتى ذلك فى إطار خطة النهوض والتطوير بمحافظة الإسكندرية وخطة إحلال وتجديد شبكة الإضاءة العامة، وبناء على توجيهات اللواء محمد عبد الرازق رئيس حى وسط.



>

ربط خط صرف 3 عزب بريف المنتزه



>

أثناء تنفيذ المشروع



>

الربط بخط صرف محور الإصلاح