جاريدو يستدعى 20 لاعبًا لمباراة التطوانى

اختار الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للأهلى 20 لاعبا للانضمام للمعسكر المغلق استعدادا لمواجهة المغرب التطوانى المقرر لها في السابعة مساء غد السبت بملعب بتروسبورت، وعاد للقائمة كلا من أحمد عبد الظاهر، وإسلام رشدي بعد غياب طويل عن الفريق المباريات السابقة .

وجاءت القائمة كالتالى:- لحراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل، مسعد عوض.. خط الدفاع: سعد سمير، شريف حازم، صبري رحيل، باسم علي .. خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، تريزيجيه، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، كريم بامبو، محمد رزق، وليد سليمان، إسلام رشدى.. خط الهجوم: صلاح الدين سعيد، أحمد عبد الظاهر، عماد متعب.

وكان الأهلى قد خسر من فريق المغرب التطواني في مباراة الذهاب، والتي أقيمت بالمغرب في 19 أبريل الماضي، بهدف دون رد أحرزه اللاعب محسن ياجور في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويحتاج الأهلى للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تجرى قرعتها يوم الثلاثاء المقبل بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

أ ش أ