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“آموس” تناشد العالم مساعدة المتضررين من زلزال نيبال

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“آموس” تناشد العالم مساعدة المتضررين من زلزال نيبال “آموس” تناشد العالم مساعدة المتضررين من زلزال نيبال


> ناشدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري آموس المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم لملايين المتضررين من زلزال نيبال ، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ووصلت آموس اليوم إلى نيبال والتقت بعدد من الناجين من الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت الماضي و بلغت قوته 7.8 بمقياس ريختر و راح ضحيته ما يزيد عن 6000 بخلاف المفقودين.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن هناك أكثر من ستين فريق بحث وإنقاذ وخمسة وسبعين فريقا طبيا يعملون على مدار الساعة لمساعدة الناجين وتوفير الرعاية الطبية العاجلة .

أ ش أ

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