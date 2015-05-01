إصابة 4 شباب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

أصيب 4 شباب فلسطينيين، 3 منهم بالرصاص الحى، والرابع بالرصاص المطاطى، والعشرات بحالات اختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، بقلقيلية ورام الله بالضفة الغربية.

فقد أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحى والعشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 13 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى القرية مراد شتيوى، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين مئات الشبان وجيش الاحتلال الذى استخدم الرصاص الحى والأعيرة "المطاطية"، وقنابل الغاز وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة الشاب عناد برهم (20 عاما) وشاب آخر بأعيرة نارية حية فى الأطراف السفلية.

وأضاف شتيوى أن جنود الاحتلال اعتدوا على مجموعة من المتضامنات الإيطاليات بقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ما أدى إلى إصابة عدد منهن بحالات اختناق وإغماء.

وقال أن هذه المسيرة جاءت ردا على التصعيد الأخير لقوات الاحتلال ضد المواطنين، الذى أسفر عن إصابة شاب فى عينه، وآخر فى رأسه، إضافة إلى استهداف المنازل واستغلالها ثكنات عسكرية لقمع المسيرة الأسبوعية.

وأوضح أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين أكدوا استمرارهم بنهج المقاومة الشعبية رغم شدة القمع والتنكيل، إصابة شابين برصاص الاحتلال فى بيتونيا ومخيم الجلزون.

وفى محافظة رام الله والبيرة، أصيب شابان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت فى مخيم الجلزون، وبلدة بيتونيا.

>وذكرت مصادر أمنية أن شابا أصيب بعيار نارى حى فى قدمه خلال المواجهات التى اندلعت فى بلدة بيتونيا غرب رام الله، فى حين أصيب شاب بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى المواجهات التى اندلعت فى مخيم الجلزون شمال رام الله، مشيرة إلى أن المصابين نقلا إلى مجمع فلسطين الطبى.

وفى جنين، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدة جبع جنوب جنين أثناء رعيهم للماشية بداخل أراضيهم بالقرب من مستوطنة "حوميش" المخلاة جنوب غرب المحافظة.

وذكرت مصادر أمنية أن سلطات الاحتلال احتجزت المواطنين: إسماعيل حلمى كنعان، ويوسف حماد أبو عون، ونجله محمد لساعات خلال رعيهم الأغنام داخل أراضيهم القريبة من مستوطنة "حوميش" المخلاة من جيش الاحتلال بعد التحقيق معهم واستجوابهم وتهديدهم بالاعتقال فى حال عادوا إلى المنطقة ذاتها.

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