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أبو مازن يهنئ الأمير محمد بن سلمان بتعيينه وليا لولى العهد السعودى

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أبو مازن يهنئ الأمير محمد بن سلمان بتعيينه وليا لولى العهد السعودى أبو مازن يهنئ الأمير محمد بن سلمان بتعيينه وليا لولى العهد السعودى
أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هنأه فيه بتعيينه وليا لولى العهد فى المملكة العربية .

وتمنى أبو مازن ـ خلال الاتصال ـ للأمير محمد بن سلمان، النجاح والتوفيق فى مهامه، وطلب نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشاد الرئيس الفلسطينى بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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مصر 365

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