“صيصة” تذبح عجلًا وتوزعه علي فقراء بلدتها عقب تسلمها 50 ألف من الرئيس

قالت صيصة أبودوح، السيدة التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن احتفالية الأمهات المثالية لارتدائها ملابس الرجال لـ43 عامًا امتهنت خلالها بعض المهن الشاقة لكي ترعي ابنتها الوحيدة بعد وفاة زوجها أنها ذبحت عجلًا ووزعته علي جيرانها وفقراء بلدتها البياضية جنوب مدينة الأقصر عقب تسلمها 50 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي .

بدأت قصة كفاح ” صيصة أبو دوح النمر ” التي استحقت بسببها لقب المرأة المعيلة لعام 2015 كسيدة تبحث عن توفير قوت يومها ”بالحلال”، مادفعها لارتداء زي الرجال لمدة تزيد عن الـ40 عاما خوفا من مضايقتها من مجتمعها في حالة إذا احتفظت بملابسها ”زي النساء” أثناء آداء عملها.

“صيصة” البالغة من العمر 64 عاما توفى زوجها أحمد كامل وهي في ريعان شبابها وتركها حامل في ستة أشهر فقررت العمل بعد أن أصبحت لاتجد قوت يومها لكنها لم تستطيع ذلك بسب العادات والتقاليد التي تمنع عمل السيدات بمهن الرجال فقامت بقص شعرها وارتدت ملابسهم وبدأت تخرج للعمل بعد ان أنجبت مولودتها الوحيدة”هدى”.

عملت ” صيصة” فى صناعة الطوب اللبن يدها بيد الرجال وبعد سنوات من التعب قررت أن تمتهن بماسحة الأحذية بشارع المحطة بالأقصر حتى تم زواج نجلتها هدى والتى تعول 6 أفراد بعد أن اصبح زوجها غير قادر على العمل بسب مرضه فلم تجد ”صيصة” أمامها الا الكفاح من أجل ابنتها وأحفادها.