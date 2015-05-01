رؤساء لجان "الوفد" فى المحافظات يؤكدون تمسكهم بـ"البدوى" رئيسا للحزب

أصدرت لجان حزب الوفد العامة بالمحافظات، بيانا مساء اليوم الجمعة، جاء نصه كالتالى:>"تعقيبا على ما صدر من قلة من أعضاء الحزب من تصرفات غير مسئولة الهدف منها النيل من الوفد ووحدته فى هذا الوقت الذى يستعد فيه الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية وإزاء هذا التصرف غير المسئول فإننا نعلن رفضه جملا وتفصيلا والتمسك بالرئيس المنتخب الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيسا للوفد واتخاذ كافة الإجراءت ضد كل من ساهم فى هذا العمل الذى ينال من وحدة الحزب ويعد رفضا لقرار الجمعية العمومية للحزب التى انتخبت الدكتور السيد البدوى رئيسا للوفد منذ أكثر من 10 شهور وأسقطت منافسه الأستاذ فؤاد بدراوى الذى يقود هذه المؤامرة".

ووقع على البيان كل من: صلاح فخرى رئيس لجنة الوفد العامة بأسوان - عصام الصباحى رئيس لجنة الوفد العامة بالمنوفية - د. محمد سليم رئيس لجنة القليوبية - د. حاتم الأعصر رئيس لجنة الشرقية -محمد جاد رئيس لجنة بورسعيد - د. صابر عطا رئيس لجنة الفيوم - حسنى حافظ رئيس لجنة الإسكندرية - محمد فؤاد رئيس لجنة السويس - جمال بلال سكرتير عام لجنة البحيرة - عادل بكار رئيس لجنة الغربية - محمد حلمى سويلم رئيس لجنة الدقهلية - أنور بهادر رئيس لجنة سوهاج - د. عمر عبد الجواد رئيس لجنة بنى سويف - تمام عبد المجيد تمام رئيس لجنة أسيوط - المستشار محمد عمر الطاهر رئيس لجنة الأقصر - أشرف العاصى رئيس لجنة الإسماعيلية - نافع هيكل رئيس لجنة الجيزة -فرح عبد الرسول رئيس لجنة جنوب سيناء - أحمد عودة عضو الهيئة العليا لجنة القاهرة - أحمد حسن ورمضان أبو القاسم "البحر الأحمر ".

- السيد البدوى لـ"اليوم السابع" قبل مؤتمر صحفى عاجل: أنا رئيس الوفد ولا أحد يستطيع سحب الثقة منى غير الجمعية العمومية.. تصرفات صبيانية من فؤاد بدراوى ومحمود أباظة لإثارة البلبلة وسنتخذ قرارًا بشأنهما

- المستشار القانونى للوفد من الشرقية: "يا بدوى الحزب مش دكان شحاتة"

- فؤاد بدراوى: "روح النحاس باشا قالت لى انقذ الحزب من السيد البدوى"

- مؤتمر صحفي بحزب الوفد بعد قليل للرد على سحب الثقة من السيد البدوى

- أعضاء حزب الوفد يهتفون "ارحل يا بدوى" خلال مؤتمر سحب الثقة بالشرقية