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إحباط محاولة راكبة ليبية تهريب أجهزة تجسس وملابس شبيهة بزى الجيش

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تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى اليوم، الجمعة، من إحباط محاولة راكبة ليبية تهريب عدد من أجهزة التجسس عالية الدقة، وزى شبيه بزى الجيش المصرى، عقب قدومها من إحدى الدول الخليجية للقاهرة، وجار تحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة وإخطار الجهات الأمنية لتتولى التحقيق معها.
>أجهزة لاسلكية وأخرى دقيقة للتجسس وملابس تشبه زى رجال الجيش -اليوم السابع -5 -2015
>

أجهزة لاسلكية وأخرى دقيقة للتجسس وملابس تشبه زى رجال الجيش

وأوضح مصدر جمركى أن مأمور الجمرك عمرو الفولى اشتبه فى راكبة ليبية الجنسية تدعى (سارة.ع.م) قادمة من إحدى الدول الخليجية، وبتحويلها لمفتشى الجمارك عمرو العميرى وطاهر خفاجى، وبتفتيشها أمام رئيس القسم عصام محمدين ومدير الإدارة أحمد العشرى، عثر معها على بدلة مموهة مكونة من 4 قطع تشبه زى الجيش المصرى، و4 أجهزة لاسلكى، و3 أجهزة تنصت دقيقة توضع فيه شريحة هاتف محمول تستخدم للتسجيل الصوتى، وميدالية بكاميرا تشبه ريموت السيارة.
>الأجهزة المضبوطة -اليوم السابع -5 -2015
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الأجهزة المضبوطة

وتم إخطار أحمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، والذى أمر بتحرير محضر جمركى بالواقعة وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكبة وإحالتها إلى الجهات الأمنية لإجراء التحقيق معها.
>الأجهزة وملابس شبيهة بزى القوات المسلحة -اليوم السابع -5 -2015
>

الأجهزة وملابس شبيهة بزى القوات المسلحة


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