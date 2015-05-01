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شركة كهرباء شمال القاهرة تطلق خدمة توصيل وتركيب لمبات الليد للمنازل

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شركة كهرباء شمال القاهرة تطلق خدمة توصيل وتركيب لمبات الليد للمنازل شركة كهرباء شمال القاهرة تطلق خدمة توصيل وتركيب لمبات الليد للمنازل
أطلقت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة توصيل لمبات الليد للمنازل وتركيبها مجانا بدون أى رسوم من خلال الخط الساخن 121، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على لمبات الليد على المواطنين لترشيد الاستهلاك.

أكد المهندس ناجى عارف ناشد نائب رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لإدارة الشبكات، أن خدمة التوصيل والتركيب المجانى بمنطقة شمال القاهرة تتيح للمواطن الحصول على لمبات الليد بالتقسيط على 24 شهرا، وبسعر التكلفة لترشيد استهلاكه دون التعرض لأى متاعب أو الوقوف فى طوابير.

وأشار نائب رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لإدارة الشبكات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المستهلك الذى حصل على 4 لمبات فى المرحلة الأولى من حملة توزيع الـ10 ملايين لمبة ليد بالتقسيط يمكنه الحصول على لمبات أخرى فى هذه المرحلة، ولكن لا تتاح له إمكانية التقسيط ولكن يمكن للمواطن الذى يحصل عليها لأول مرة التقسيط بدون فوائد على 24 شهرًا.

وقال المهندس ناجى عارف، إن اللمبات المتاحة فى هذه المرحلة تتنوع قدرتها بين 9 وات مقابل 25 جنيها و6 وات e27 بقيمة 20 جنيها و6 وات e14 بقيمة 18 جنيها و4 وات بقيمة 16 جنيها.


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