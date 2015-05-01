أخبار عاجلة

استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
صور| فاطمة ماتت.. حكاية سيدة لم يُمهلها القدر لرؤية جنينها الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دى ميستورا يؤكد مشاركة إيران فى مشاورات جنيف المقبلة عن سوريا

Google+ Print
دى ميستورا يؤكد مشاركة إيران فى مشاورات جنيف المقبلة عن سوريا دى ميستورا يؤكد مشاركة إيران فى مشاورات جنيف المقبلة عن سوريا
أكد المبعوث الدولى الخاص لسوريا ستيفان دى ميستورا أن إيران ستشارك فى المشاورات عن سوريا والتى تبدأ الاثنين المقبل فى العاصمة السويسرية جنيف.

وقال دى ميستورا ـ فى تصريحات نقلتها (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة ـ " لن تكون تلك جولة جديدة من المفاوضات بل هى سلسلة من الاجتماعات الفردية مع الكثير من الأطراف لمعرفة ما إذا كان عقد جولة جديدة من المفاوضات أمرا مجديا".

وتُعد مشاركة إيران ذات أهمية كونها حليفا أساسيا للحكومة السورية ولم تشارك فى الجولتين السابقتين من المفاوضات حول سوريا.

وتحرص إيران على أن تبدى اهتمامها شفهيا بالحضور دون شروط مسبقة على الرغم من إصرار بعض الأطراف على ضرورة رحيل الرئيس السورى بشار الأسد قبل الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأعلنت الأمم المتحدة فى وقت سابق أن المشاورات التى سيجريها دى ميستورا مع الأطراف السورية فى جنيف ستبدأ الاثنين وتستمر من 5 إلى 6 أسابيع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل