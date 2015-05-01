دى ميستورا يؤكد مشاركة إيران فى مشاورات جنيف المقبلة عن سوريا

أكد المبعوث الدولى الخاص لسوريا ستيفان دى ميستورا أن إيران ستشارك فى المشاورات عن سوريا والتى تبدأ الاثنين المقبل فى العاصمة السويسرية جنيف.

وقال دى ميستورا ـ فى تصريحات نقلتها شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة ـ " لن تكون تلك جولة جديدة من المفاوضات بل هى سلسلة من الاجتماعات الفردية مع الكثير من الأطراف لمعرفة ما إذا كان عقد جولة جديدة من المفاوضات أمرا مجديا".

وتُعد مشاركة إيران ذات أهمية كونها حليفا أساسيا للحكومة السورية ولم تشارك فى الجولتين السابقتين من المفاوضات حول سوريا.

وتحرص إيران على أن تبدى اهتمامها شفهيا بالحضور دون شروط مسبقة على الرغم من إصرار بعض الأطراف على ضرورة رحيل الرئيس السورى بشار الأسد قبل الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأعلنت الأمم المتحدة فى وقت سابق أن المشاورات التى سيجريها دى ميستورا مع الأطراف السورية فى جنيف ستبدأ الاثنين وتستمر من 5 إلى 6 أسابيع.

>