ضبط مسجل بحيازته سلاحا آليا وذخيرة بأسوان

تمكنت اليوم مباحث أسوان من ضبط مزارع له معلومات جنائية مسجلة وبحيازته سلاحا آليا وكمية من الطلقات الحية تم التحفظ على المضبوطات.

وكانت قد قامت مأمورية أمنية تم تشكيلها تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية بضبط المتهم (حمدى.ن) 35 سنة مزارع والسابق اتهامه فى قضايا (مخدرات وسرقة) متلبسا بحيازة سلاحا ناريا عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 ×39 و(14) طلقة من نفس عيار السلاح المضبوط، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.