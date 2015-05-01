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عامل يطلق الخرطوش على شقيقه بسبب خلافات على أرباح مزرعة دواجن بالمنوفية

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عامل يطلق الخرطوش على شقيقه بسبب خلافات على أرباح مزرعة دواجن بالمنوفية عامل يطلق الخرطوش على شقيقه بسبب خلافات على أرباح مزرعة دواجن بالمنوفية
أطلق عامل بالمنوفية، الرصاص على شقيقه من فرد خرطوش وأصابته بجرح نافذ بالبطن بسبب خلافات على أرباح مزرعة دواجن، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز منوف، بنشوب مشاجرة بين شقيقين قام على إثرها أحدهما ويدعى "فتحى.أ.خ" بإطلاق النيران على شقيقه مليجى لخلافات نشبت بينهما بسبب تقسيم أرباح مزرعة دواجن بينهم تم نقل المصاب إلى مستشفى منوف العام.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة رئيس المباحث والنقباء خالد المكاوى ومحمد التحيوى ومحمد الكشاف وعمر الحداد معاونى مباحث المركز.

وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم إلقاء القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365