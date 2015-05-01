ضبط موظف بحوزته 2 كيلو حشيش وأقراص مخدرة وسلاح أبيض بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة، من ضبط موظف بحوزته كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة وقطعتى سلاح أبيض وهاتف محمول ومبالغ مالية، حيت اعترف بحياوته بالمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة برقم 2512 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت قد وردت معلومات سرية اللواء نبيل العشرى مدير أمن المحافظة تفيد بقيام موظف بممارسة نشاط إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة وبثبوت صحة التحريات وبعد تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط م ــ أ 29 سنة موظف ومقيم الخارجة 6 طرب حشيش، و30 قطعة حشيش مختلفة الأحجام بإجمالى وزن 2 كيلوجرام و470 قرصا مخدرا، و2 سلاح أبيض عبارة عن سكينة كبيرة، و2 هاتف محمول ومبالغ مالية وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر وتمت احالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.