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إحباط محاولة تهريب شعر طبيعى بـ300 ألف جنيه فى المطار

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أحبط رجال السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة محاولة تهريب كمية كبيرة من خصيلات الشعر الطبيعى قدرت بمبلغ 300 ألف جنيه مع راكبة مصرية قادمة من جوانزو.

وأوضح مصدر بالمطار أنه أثناء قيام ركاب طائرة خطوط طيران المصرية القادمة من جوانزو بإنهاء إجراءات وصولهم اشتبه أسامة إسماعيل مأمور الجمرك فى راكبة مصرية قادمة على متن الرحلة وبتفتيشها أمام ناجى عبد الصادق مدير عام جمارك مطار 3، عثر بحوزتها على كمية كبيرة من خصيلات الشعر الطبيعى وقدرت قيمتها بمبلغ 300 ألف جنيه.

تم إخطار أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الذى أمر بتحرير محضر جمركى بالواقعة وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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