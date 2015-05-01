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بدء تجهيز موقع مشروع مدينة الحرفيين بدمياط استعدادا لزيارة رئيس الوزراء

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بدء تجهيز موقع مشروع مدينة الحرفيين بدمياط استعدادا لزيارة رئيس الوزراء بدء تجهيز موقع مشروع مدينة الحرفيين بدمياط استعدادا لزيارة رئيس الوزراء
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء أحمد عزت، رئيس المدينة، عن بدء أعمال التجهيز الخاصة لوضع حجر الأساس الخاص بمشروع المدينة الصناعية للأثاث على مساحة 331 فدانًا بشطا بناء على توجيهات السيد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

ومن المنتظر أن يقوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، بزيارة تفقدية إلى منطقة المشروع منتصف الأسبوع المقبل.

كما يلتقى رئيس الوزراء مع أصحاب المزارع السمكية البالغ عددها 25 مزرعة بعد اتفاقهم مع محافظ دمياط على إخلاء منطقة المشروع بعد توافر مناطق بديلة وذلك خلال مدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات بعد حصد محصول الاستزراع السمكى.

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مصر 365