كريمة الصقلي تغني للخير بالرباط

أحيت الفنانة كريمة الصقلي مؤخراً حفلاً فنياً خيرياً في مسرح محمد الخامس بالرباط لفائدة جمعية مساندة مرضى المؤسسات العمومية للصحة.

وبهذه المناسبة، غصّت جنبات المسرح بمعجبيها الذين أتوا من مختلف مدن المغرب لحضور الحفل، حيث بدت كريمة في قمّة سعادتها وعنفوانها فوق الخشبة، إذ لم تتوقف تصفيقات الحضور تشجيعاً لها، وتجاوباً مع أدائها مجموعة من الأغاني الخالدة لأم كلثوم وأسمهان، وأغاني صوفية أخرى.

وعبّرت الفنانة كريمة الصقلي عن فخرها بمشاركتها في أعمال خيرية لأجل دعم المحتاجين. كذلك شكرت مجلة "سيدتي" لدعمها في مسارها الفني. ولم تنسَ الجمعية أيضاً شكر مجلة "سيدتي" لدعمها الدائم و حضورها حفلها الخيري.

كان الحفل ناجحاً بكلّ المقاييس. وقد حضرته مجموعة من الوجوه الإعلامية، كالإعلامية المتألقة فاطمة الإفريقي، وعدد هام من وجوه المجتمع المدني المغربي.