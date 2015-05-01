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علا غانم تصاب في قدمها

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علا غانم تصاب في قدمها علا غانم تصاب في قدمها

الجمعة 01-05-2015 21:57

أصيبت الممثلة المصرية علا غانم في قدمها بعد سقوطها على الأرض في كواليس تصوير مسلسلها "المطلقات"، المزمع أن يعرض قريباً، ولكن علا رفضت الذهاب إلى الطبيب رغم إلحاح فريق العمل عليها، وأكدت لهم أن الإصابة بسيطة ولا تستدعي الطبيب، خصوصاً وإنها كانت تستعد للذهاب لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "سلسال الدم" ولم يكن باستطاعتها الاعتذار.

 

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