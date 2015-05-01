بالصور...زينة في دور روبي

بدأت الممثلة المصرية زينة تصوير المشاهد الأولى لها من مسلسل "أرض النعام" في الدور الذي كان مكتوباً للممثلة والمغنية روبي، التي اعتذرت عن المشاركة فيه بسبب حملها في الأشهر الأولى وعدم قدرتها على التصوير، والمسلسل يشارك في بطولته رانيا يوسف، وأحمد زاهر، وهو من إخراج غادة سليم.

على الجانب الأخر، تواصل زينة تصوير دورها في مسلسل "زواج بالإكراه" مع جيهان عبد العظيم، وعمرو رمزي، وأحمد فهمي، وإخراج إيمان حداد، وبذلك يعرض لها في شهر رمضان المقبل عملين.

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