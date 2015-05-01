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"FDA" تعتمد رسميا أول بخاخة لإيقاف النزيف خلال العمليات الجراحية

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"FDA" تعتمد رسميا أول بخاخة لإيقاف النزيف خلال العمليات الجراحية "FDA" تعتمد رسميا أول بخاخة لإيقاف النزيف خلال العمليات الجراحية
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" فى الثلاثين من شهر أبريل الماضى على طرح مستحضر صيدلى جديد للسيطرة على النزيف الدموى الذى يحدث خلال العمليات الجراحية.

ويعرف الدواء الجديد باسم رابليكسا "Raplixa "، وهو يحتوى على اثنين من البروتينات التى توجد فى بلازما الدم مثل الفيبرونجين والثرومبين، وهو يعد أول بخاخة تساهم فى إيقاف نزيف الأوعية الدموية الصغيرة.

وأشار التقرير الذى نشر عبر موقع "FDA" أنه عندما يتم رش الدواء على موقع النزيف فإنه يذوب فى الدم ويحدث تفاعلات بين بروتينات الفيبرونجين والثرومبين، وهو ما يؤدى إلى تكوين جلطة فى موضع النزيف الذى يتوقف فوراً.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع 719 شخصاً للتجارب الإكلينيكية على مدار إحدى عشر شهراً، وكشفت النتائج عن فاعلية العقار فى تقليل وقت النزيف، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الغثيان والإمساك والحمى وانخفاض ضغط الدم.

وتمتلك شركة "ProFibrix BV" الأمريكية، والتى تتخذ من مدينة بارسيبانى بولاية نيوجيرسى مقراً لها، الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.

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مصر 365