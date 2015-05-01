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بالصور.. أهالي طوخ طنبشا بالمنوفية يقيمون حفل تأبين لشهيد كوبرى 15 مايو

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بالصور.. أهالي طوخ طنبشا بالمنوفية يقيمون حفل تأبين لشهيد كوبرى 15 مايو بالصور.. أهالي طوخ طنبشا بالمنوفية يقيمون حفل تأبين لشهيد كوبرى 15 مايو

نظم اليوم الجمعة أهالى قرية طوخ طنبشا مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية حفل تأبين وتكريم لشهيد الشرطة حمدي صبري خضورة، الذى استشهد فى انفجار كوبرى 15 مايو أثناء تأدية مهام عمله.

شارك مصطفى بيومي -سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية- واللواء أسامة عبد الباقى مساعد مدير امن المنوفية، واللواء عبد الرحمن زينة رئيس مركز ومدينة بركة السبع واللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة أشمون وعدد من القيادات الامنية والدينية والشعبية الحفل.

وشهد الحفل حضور جماهيري كثيف من أهالى القرية حاملين صور الشهيد وفى كلمته قال السكرتير العام المساعد أن لولا تضحيات رجال الجيش والشرطة لبات حال مثل حال الكثير من دول الشرق الاوسط التى تعانى ويلات الحروب وفقدان الامن والأمان ولكن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأكد بيومى أنه لولا وعى شعبها لكان هناك جيش موازي وشرطة موازية ولكننا الان وبفضل هذه الدماء الزكية التى اراقتها يد الارهاب الآثم نشهد تحسن في الاجواء سواء في الداخل او الخارج ويبقي دور الشعب في الالتفاف حول قائده والعمل بجد والتضحية من اجل رفعة مصر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة مؤكدا ان القيادة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهدا في رعاية اسر الشهداء .

وتقدم مساعد مدير الامن بالشكر والتحية لكل رجال الشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس لتحقيق امن مصر مشيرا الى ان اطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو تخليدا لذكراه ليكون قدوة ومثلا يحتذي به النشئ ،وقام اعضاء من مجلس ادارة نادي افراد الشرطة بتقديم درع النادي لوالد الشهيد.

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