بالصور.. محافظ أسوان يلتقي رئيس مؤسسة «أغاخان» للتنمية

التقي اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بالأمير كريم أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية خلال زيارته للمحافظة، وذلك بحضور مالك كوتاديا المدير التنفيذي لمؤسسة أم حبيبة.

وخلال اللقاء طالب المحافظ بإعادة فتح مقبرة أغاخان أمام الزائريين مع وضع آليات جديدة وضوابط للزيارة لاحترام قدسية الضريح والذى يعتبر من أهم المزارات السياحية بأسوان مع ربط ذلك بتنفيذ مشروع متكامل حديقة ومركز للمنتجات البيئية وبازارات يتم تصميمها فى إطار الشكل المعمارى الفاطمى بجانب تنفيذ مشروع الصوت والضوء ، ومن جانبه وعد الأمير كريم أغاخان بدراسة فتح المقبرة ووضعها ضمن البرنامج السياحى للسائحين والزائريين وخاصة أن الراحل الأغاخان يعتبر رمز للعطاء والمحبة و أسطورة عشقت وأحبت ساحرة النيل وشعبها الأصيل .

وأشاد محافظ أسوان بالدور الرائد لشبكة أغاخان من خلال البرامج التنموية التي قامت بها المؤسسة في خدمة المجتمع المحلي لكونها رافداً هاماً من روافد العمل الخيري والأهلي لشبكة أغاخان للتنمية وخاصة أن ذلك يمتد علي مدار العقود الماضية بداية من عشق الراحل أغاخان وزوجته البيجوم لأسوان.

وأكد على الدور الرائد للمؤسسة وشبكة أغاخان في دعم خطط المحافظة التنموية لرفع المستوي الصحى و المعيشي لأهلها فى القرى والمناطق السكنية الشعبية وخاصة مشروع القروض المتناهية الصغر مما يؤكد علي أن منظمات المجتمع المدني هى شريك أساسى فى إحداث التنمية الشاملة.