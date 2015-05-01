هل يكتفي طفلك بحليب الزجاجة؟

قد لا توفقين بإرضاع طفلك رضاعة طبيعية، فتضطرين لتقديم الزجاجة له منذ الأيام الأولى من ولادته. وقد تراودك الكثير من الأسئلة عن كمية الحليب التي عليك تقديمها وعدد الرضعات في اليوم الواحد، وكيف تعرفين أن طفلك قد اكتفى. إليك بعض المعلومات المقدمة من هيئة الصحة البريطانية في هذا الخصوص:



كم يحتاج طفلك من الحليب؟

في الأسبوع الأول من الولادة، قدمي لطفلك الزجاجة كلما احتاج، بعد هذا من المهم جداً أن لا ترضعيه أكثر من حاجته؛ كي يبقى وزنه ضمن المعدل الصحي.

أغلب المواليد الجدد يحتاجون إلى الرضاعة كل بضع ساعات. ابدئي بأونصة ونصف إلى 2 أونصة في كل مرة في الأسبوع الأول، وزيديها تدريجياً إلى 2 و3 أونصات كل 3 إلى 4 ساعات.

كلما كبر طفلك وكبرت معدته، فسيشرب زجاجات أقل، ولكن بكميات أكبر في كل رضعة. وعند عمر الشهر مثلاً قد يشرب 5 أو 6 زجاجات تحتوي على 4 أونصات من الحليب خلال 24 ساعة. وعند ستة أشهر سينقص عدد الزجاجات إلى 4 أو 5 زجاجات تحتوي كل رضعة على 6 أو 8 أونصات.



في الأغلب أن مولودك سيستمر بتناول 4 إلى 5 زجاجات إلى أن يبلغ العام الأول من عمره، بعدها يمكن تحويله إلى حليب البقر بالزجاجة أو بالكأس، مترافقاً مع 3 وجبات من الطعام الصلب، ووجبتيْ سناك ما بين الوجبات الرئيسة في اليوم.



علامات تطمئنك على أن مولودك يحصل على الكمية الصحيحة من الحليب الصناعي:

- يستمر باكتساب الوزن بعد الأسبوعين الأولين، وكذلك يستمر هذا المنوال خلال العام الأول من عمره. ومن الجدير بالذكر أن أغلب المواليد يخسرون 10% من وزنهم عند الولادة؛ ليسترجعوه بعد أسبوعين من ولادتهم.

- يبدو مرتاحاً وراضياً بعد الرضاعة.

- تبتل 5 إلى 6 حفاظات في اليوم.