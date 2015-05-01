10 سنوات على أول هدف ميسي مع برشلونة..وبداية قصة الـ403 هدفا

(إفي): يحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة والهداف التاريخي للدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم بالذكرى العاشرة على أول هدف رسمي يسجله لفريقه الكتالوني.

حدث ذلك في الأول من مايو عام 2005 في مباراة انتهت بفوز البرسا على ألباسيتي 2-0 وجاء هدف "البرغوث" في الوقت الإضافي، وألغى الحكم قبله هدفا آخر، بعدما نزل بديلا للكاميروني صامويل إيتو، الذي كان ينافس على صدارة هدافي الليجا وقتها، قبل ثلاث دقائق من انتهاء المباراة.

جاء الهدف بصناعة من الأسطورة البرازيلي رونالدينيو بتمريرة ذكية أودعها ميسي من فوق الحارس، ليجسد انتقال عصا قيادة برشلونة من "روني" إلى "ليو"، تحت أنظار المدرب الهولندي وقتها، فرانك ريكارد.

ومنذ هذا الهدف امتلأ سجل ميسي بـ403 هدفا، وحطم في الـ17 من أكتوبر أول الماضي الرقم القياسي لتيلمو زارا كأفضل هداف في تاريخ الليجا بـ251 هدفا، لكنه الآن يملك في جعبته 281 هدفا.

وقبل سبع مباريات على انتهاء الموسم، قد تزيد إلى ثمانية في حال وصول البرسا لنهائي دوري أبطال أوروبا، فإن ميسي لا يزال يملك الجوع التهديفي والرغبة في تحطيم الأرقام القياسية.

ويطمح ميسي للوصول الى الهدف رقم 500 في مشواره مع برشلونة قبل أن يتم عامه الـ30 ، علما بأنه سيتم 28 عاما في 24 يونيو المقبل.

ويتذكر أنصار البلاوجرانا تاريخ 16 نوفمبر عام 2003 ، والذي شهد أول مشاركة لميسي مع برشلونة في اللقاء الودي الذي جمعه ببورتو البرتغالي، حيث نزل، وهو ابن 17 عاما، بديلا، دون أن يلفت الأنظار أو يهز الشباك خلال الدقائق الـ15 التي أمضاها في الملعب.

ويوزع ميسي أهدافه الـ403 على النحو التالي: 281 في الليجا، 75 في دوري الأبطال، 32 في كأس الملك، 10 في السوبر الإسباني، أربعة في مونديال الأندية، وواحد في السوبر الأوروبي.